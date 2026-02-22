È stato chiesto il rinvio a giudizio per il sardo Massimiliano Mulas, responsabile di aver abusato di una ragazzina di 11 anni lo scorso aprile a Mestre. Mulas avrebbe seguito l’undicenne fino a casa, per poi spingerla nel portone e violentarla. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo qualche ora dopo grazie ai documenti che aveva perso vicino al luogo della violenza.

L’uomo è accusato di violenza aggravata per l’età della vittima e quindi dalla minorata difesa.

Mulas, che comparirà in udienza il prossimo 4 marzo, ha confessato e si ipotizza che la difesa potrebbe anche chiedere il rito abbreviato per uno sconto di pena.