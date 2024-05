Grande successo per le Fiat 500 e derivate al “Terzo Raduno Città di Sestu” -VIDEO

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’evento organizzato da Franco Piras , Fiduciario del Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Cagliari, ha visto la partecipazione di 78 bellissime Fiat 500 e derivate immatricolate negli anni che vanno dal 1957 e fino al 1977 . Una meravigliosa giornata di sole ha fatto da cornice al Raduno che si e’ tenuto presso la” Piazza Salvo D’ Acquisto “e che ha visto anche la partecipazione del Gruppo AMAME di Monserrato con il suo Presidente Marco Ambu, delle Delegazioni del Medio Campidano con il fiduciario Gianni Carbini, di Oliena con il fiduciario Antonio Sanna , di Tempio con il fiduciario Giacomino Deiana . Presente anche la delegazione proveniente da Malta con il suo fiduciario Christopher Borg. A partire dalle 8,30 la Registrazione degli Equipaggi e la mostra statica degli autoveicoli , a seguire il saluto della Sindaca Maria Paola Secci , del vicesindaco Massimiliano Bullita , dell’ On. Michele Cossa e del Parroco Don Sergio Manunza che nell’ occasione ha ritrovato il gruppo proveniente da Monserrato , sua ex Parrocchia . Alle ore 11,00 e’ partito il corteo delle autovetture che ha attraversato l’ abitato tra l’ entusiasmo dei residenti per raggiungere poi l’ Azienda Floreale ” La Ginestra ” dove e’ stato offerto un aperetivo agli equipaggi . Successivamente gli autoveicoli si sono diretti in corteo per effettuare una visita guidata presso la sede della Societa’ Cooperativa Agricola ” L’ Ortolano ” ed infine il Corteo delle auto ha raggiunto l’ abitato di Ussana dove e’ stato organizzato il pranzo conviviale e la consegna degli attestati di partecipazione . Impeccabile l’ organizzazione dell’ Evento che ha presentato ai numerosissimi visitatori tantissimi modelli delle iconiche Fiat 500 e derivate , autovetture che continuano ad affascinare intere generazioni di appassionati e che regalano a grandi e piccini gioia e simpatia. Notevole e’ stato l’ impegno di Franco Piras e della sua signora che insieme a tutti i loro collaboratori hanno consentito ai partecipanti di vivere una fantastica giornata all’ insegna della passione per il motorismo storico , della valorizzazione delle bellezze del territorio e delle sue eccellenze produttive .