Monserrato: addio a Tony Vadilonga, artista della band “I Mamuthones”

Si è spento l’uomo che ha “fatto la storia nel mondo del commercio e in quello della musica. Non c’è posto della Sardegna dove non conoscevano a te e al tuo gruppo I Mamuthones tutti conoscono la tua canzone leggendaria “Boga Sa Manu de su Topi””. Lo ricorda così Andrea Vadilonga, volto noto nello spettacolo isolano che, grazie alla sua attività, fa cantare e ballare le piazze con gli spettacoli proposti. L’arte è nel sangue, insomma, e suo nonno ha segnato indelebilmente la storia della Sardegna negli anni’70 con il suo gruppo che, in chiave ironica e dilagante, cantavano e si divertivano diventando, così, una caratteristica di quei tempi che ancora oggi viene ricordata e riproposta. L’età oramai avanzata ha fatto il suo percorso, la vita terrena è giunta alle battute finali, ma non di certo quella che è ben incisa nel ricordo di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Tanti i messaggi di cordoglio giunti sinora, è stato proprio il nipote a comunicare il triste evento e a pubblicare una foto che li ritrae insieme felici e sorridenti : “Ciao Nonno vola in alto dagli Angeli”.