Google Maps sbaglia strada e dirotta camperisti e turisti per le vie interne di Nuraminis: “Ho provveduto a inoltrare segnalazione online a google maps e lunedì, appena sarà attivo il call center, provvederò a segnalare ulteriormente la problematica e richiedere copia di eventuali comunicazioni con le segnalazioni errate sulle chiusure della S.S. 131”.

Un traffico anomalo quello che da qualche giorno interessa il comune della Città Metropolitana di Cagliari, troppi mezzi turistici spaesati in paese e il sospetto di qualcosa di strano si è insinuato nel sindaco Stefano Anni che ha effettuato una verifica su google maps: “Ho notato che il navigatore segnala la S.S. 131 bloccata e inserisce come percorso per direzione Sassari le strade del centro urbano di Nuraminis quali Via Nazionale, via Umberto, Via Repubblica e via Roma”.

Immediata la segnalazione che verrà nuovamente inoltrata lunedì al fine di far rimuovere il percorso errato.