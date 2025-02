Gonnosfanadiga, una maxi rotatoria per far rallentare gli automobilisti: ecco il rendering di presentazione. L’ingresso è quello per chi arriva da Villacidro, la forma particolare è dovuta alla necessità di inserire tutti gli incroci presenti. A mostrare l’opera che verrà realizzata è il sindaco Andrea Floris, “costringerà i mezzi a rallentare, così che entrando nell’abitato abbiano una velocità moderata, e renderà l’incrocio più sicuro”. Una strategia richiesta a gran voce dai residenti per fermare chi freni non ha, nemmeno innanzi al centro abitato, e preme sull’acceleratore, nonostante le norme stradali, e quelle del buon senso, impongono una marcia moderata e attenta. Dove manca la prudenza arrivano, però, i piani per imporre il rispetto verso gli altri automobilisti e i pedoni: ecco, allora, che sorgerà la rotatoria per garantire la sicurezza stradale a tutti.