Gonnesa, corsa contro il tempo per ripristinare il ponte di Fontanamare: lavori a pieno ritmo

Proseguono i lavori tecnici per ripristinare il Ponte di Fontamanare nel territorio di Gonnesa. Non più agibile a causa del cedimento della struttura avvenuta due mesi fa, il Comune ha presentato istanza alla Regione Sardegna per la realizzazione delle opere necessarie a restituire alla fruizione pubblica il parcheggio della spiaggia di Fontanamare.

Nel dettaglio, il Comune come ente attuatore, procederà alla realizzazione delle seguenti opere: rimozione inerti; realizzazione ponte provvisorio; progettazione e ripristino ponte crollato con miglioramento dell’accessibilità alla spiaggia tramite rotatoria; realizzazione del ponte passerella.

La richiesta è stata presentata al termine di una videoconferenza organizzata dall’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Roberto Frongia a cui hanno partecipato oltre al Comune di Gonnesa, l’Assessorato dell’Industria e dell’Ambiente, la società Carbosulcis, Laore, il Consorzio di bonifica sardegna meridionale.