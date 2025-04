Olbia, riprendono le ricerche dei due fratelli scomparsi in mare, l’appello della famiglia: “Aiutateci”. Scomparsi da sabato scorso dopo una battuta di pesca, Lorenzo e Giuseppe Deiana non hanno più fatto rientro a casa. Le ricerche sono scattate dopo l’allarme lanciato dai familiari ma, sinora, solo pochi oggetti dei ragazzi sono stati rinvenuti. Della barca e di loro ancora nessuna traccia.

In campo, oltre a un ingente schieramento di autorità e mezzi preposti, anche decine di persone e privati, che hanno messo a disposizione gommoni e droni per la ricerca dei giovani di 20 e 24 anni.

Non solo: il Comune di Golfo Aranci ha attivato il centro operativo “Domo Mea” al porticciolo e l’associazione Gaia coordina e smista i volontari a terra. “Oggi anche sè non si può uscire in mare non smettiamo di cercare Lory e Peppe, giriamo il più possibile sulle spiagge e costeggiamo tutto….NON LASCIATECI SOLI” ha scritto una parente sui social.