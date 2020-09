Godin sbarca in città, il campione uruguayano è un giocatore del Cagliari

E alla fine Godin è sbarcato a Cagliari. Il campione uruguayano, capitano della “Celeste”, ex dell’Inter e dell’Atletico Madrid sarà il nuovo difensore centrale dei rossoblù. Presto la firma, dopodiché sarà a disposizione del mister Di Francesco che farà il possibile per schierarlo già sabato nell’esordio alla Sardegna Arena contro la Lazio. Il Cagliari cerca ancora l’accordo con l’Inter per il trasferimento definitivo di Nainggolan in Sardegna. E Giulini cerca anche un’ala: i nomi che circolano sono quelli di Ounas del Napoli, Kerk dell’Utrecht e Verdi del Torino che a sua volta è interessato all’acquisto di Joao Pedro.