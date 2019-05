Gli studenti scioperano a Cagliari “per difendere il clima”, maxi corteo da San Benedetto a Stampace

Il 24 maggio Cagliari scende nuovamente in piazza insieme a tutto il mondo per aderire al secondo sciopero globale per il clima. “Scioperiamo per fare sentire la nostra voce e chiedere alle istituzioni di prendere subito misure radicali per contrastare il cambiamento climatico. A Cagliari diremo anche ‘no’ alla metanizzazione della Sardegna, l’ennesimo progetto energetico incompatibile con la crisi ambientale”, così scrivono gli organizzatori sulla pagina ufficiale dell’evento su Facebook. “Non c’è più tempo, mancano 1,5 gradi alla fine del mondo. O a noi”. Venerdì il corteo partirà alle nove del mattino da piazza Giovanni XXIII e procederà lungo il percorso via Dante-via Sonnino-via Roma-piazza del Carmine”. A differenza del primo sciopero cagliaritano pro-clima, andato in scena lo scorso mese di marzo, stavolta gli organizzatori fissano alcuni paletti.

“Il corteo è aperto a tutti, aiutaci a diffondere la voce, avremo bisogno di tutti. Chiediamo di fare attenzione a non buttare nulla per terra e lasciare il percorso del corteo pulito. Chiediamo di non portare bandiere, magliette o segni di riconoscimento di partiti o associazioni”.