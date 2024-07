Gli sms spediti dal cellulare della moglie e la email del licenziamento, così Igor Sollai si è sostituito a Francesca Deidda

Ha spedito sms e messaggi WhatsApp dal cellulare della moglie per almeno due settimane, Igor Sollai, a parenti e amici di Francesca Deidda, spacciandosi per lei. È questa una delle scoperte fatte dagli investigatori che hanno portato all’arresto dell’autotrasportatore 43enne di San Sperate con le accuse, pesantissime, di femminicidio e occultamento di cadavere. È lui l’unico indagato in merito alla scomparsa e alla presunta morte della quarantatreenne, lavoratrice in un call center, la cui sparizione è stata denunciata lo scorso 30 maggio dal fratello e da un collega. L’attività investigativa, condotta con il supporto tecnico dei reparti investigativi dei carabinieri di Cagliari, ha portato all’acquisizione di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, anche se il corpo della vittima non è ancora stato rinvenuto. La pista del suicidio o dell’allontanamento volontario sono state giudicate improbabili, portando gli investigatori a concentrarsi sulla vita della donna, scavando a fondo soprattutto nelle dinamiche familiari. La coppia viveva da anni a San Sperate, entrambi lavoravano e non avevano figli.