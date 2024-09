Gli revocano la patente, ma continua a guidare: 33enne di Selargius finisce in carcere

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Selargius, a conclusione di un’attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un 33enne residente a Selargius, attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Uta. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato segnalato per aver reiterato la guida di un’autovettura senza patente, in violazione delle prescrizioni imposte. La patente gli era stata revocata dalla Prefettura di Cagliari nel marzo 2017, e già in precedenza era stato sorpreso alla guida senza il documento.