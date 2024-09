Bimba contesa in Francia con la mamma, il papà di Quartucciu denuncia: “Non so più nulla di mia figlia”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quartucciu – Bimba contesa tra mamma e papà, scatta la denuncia del genitore nei confronti dell’ex moglie, rumena, “per sottrazione dell’infante”: “Voglio sapere dove è mia figlia, è andata in Francia ma non ha più fatto sapere niente”. Una vicenda finita all’attenzione del tribunale pochi giorni fa, la denuncia depositata da un uomo, 47 anni, W M., che, dopo la separazione dalla moglie, il giudice ha messo nero su bianco diritti e doveri dei due ex coniugi nei confronti della loro bimba. Affidata alla mamma, il papà può vedere la piccola quando vuole in comune accordo con l’ex moglie. “Ha richiesto di partire in Francia, io ho acconsentito, ma doveva fornire il domicilio e far sapere della bimba. Non lo ha fatto, io non so niente di mia figlia, nemmeno dove vive”.

Si prospetta così il reato di sottrazione dell’infante, ma soprattutto la preoccupazione di un papà che, disperato, vuole solo avere notizie della sua piccola.