Cagliari, la giunta Truzzu pronta a stanziare quasi due milioni per aiutare la comunità colpita dal virus. Lo rivela un comunicato congiunto di tutta la maggioranza di centrodestra: “La grave emergenza sanitaria, economica e sociale generata dalla diffusione del Coronavirus rende necessaria l’adozione di misure urgenti finalizzate a fronteggiare le criticità presenti nella nostra città. Al riguardo – ferme restando le competenze riservate allo Stato e alla Regione – i gruppi consiliari di maggioranza ritengono necessaria l’adozione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di misure di carattere straordinario per un “pronto soccorso” delle fasce più deboli della cittadinanza e per il rilancio delle attività economiche e sociali.

La pandemia di Covid 19 ci chiama ad una assunzione di responsabilità del tutto nuova, oltre che inaspettata. Tutte le nostre scelte saranno finalizzate ad intervenire non solo sulla grave emergenza nell’ambito delle nostre competenze, ma anche sulle logiche e criteri più ampi rispetto al territorio della Città, per dare risposte efficaci e puntuali, perché niente sarà più come prima.

Vogliamo essere interpreti dei bisogni della Comunità che oggi più che mai dimostra coesione e solidarietà reciproca.

Per questo motivo ci sentiamo in dovere di lanciare un appello a tutte le forze politiche e sociali che vogliono dare il loro contributo per affrontare questa crisi di portata mondiale che coinvolge nel profondo l’organizzazione stessa delle istituzioni democratiche, pensando insieme a quello che sarà per tutti un nuovo inizio.

Occorrono decisioni chiare e coraggiose che tengano conto in primo luogo delle esigenze immediate dei cittadini e che, contestualmente, siano indirizzate a interpretare i nuovi stili di vita che la lotta all’eradicazione del virus comporterà nel futuro prossimo.

Tutti insieme dobbiamo immaginare e progettare interventi ed attività di sostegno alle persone e alle imprese che tengano conto delle nuove esigenze di distanziamento sociale, aiutando con incentivi economici la riorganizzazione dei servizi esistenti e la nascita di risposte nuove alle esigenze nuove che ci troveremo ad affrontare.

Occorre pensare ad una riconversione delle attività produttive che siano rispettose delle esigenze della salute pubblica, e che, al contempo, diano un nuovo impulso alla produzione di beni e servizi.

Siamo davanti a una sfida epocale che vogliamo affrontare consci dei limiti dell’attuale sistema di gestione del potere: dobbiamo perciò essere capaci di sburocratizzare il più possibile il processo decisionale e dare risposte concrete ai nostri concittadini.

Per rispondere alle esigenze immediate e urgenti, la nostra Amministrazione guidata dal Sindaco Paolo Truzzu, stanzierà 1.854.000 euro, (di cui il 60% risorse comunali e il 40% circa di finanziamento governativo) per incrementare le misure già messe in campo, in questa prima fase di emergenza, a sostegno della comunità cagliaritana.

La Città che seppe rinascere dopo la Seconda guerra mondiale vuole trovarsi pronta a raccogliere anche questa sfida con l’aiuto di tutti, affinché nessuno venga lasciato solo”.