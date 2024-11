Cagliari, spuntano le vespe orientali anche nella zona di via Bologna: “Eccola, sulla mia zanzariera”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari- Via Bologna: trova un esemplare di vespa orientalis nella sua abitazione. Il racconto della proprietaria Franca M. : ” Stamattina, sulla zanzariera della mia camera si è poggiata una vespa grande quanto il mio indice”, ” Era rossa e aveva una banda gialla tipica della specie”. A seguito di una breve ricerca, dopo essersi assicurata che si trattasse effettivamente della vespa orientalis spiega: ” Ho letto che andava segnalata, immediatamente ho mandato la foto alla protezione civile”, “Mi è stato detto che lo avrebbero comunicato poichè sono in corso delle disinfestazioni”. A Cagliari, i vigili del fuoco hanno già precedentemente effettuato degli interventi per attuare delle bonifiche a causa degli sciami che aggrediscono i cittadini. Questa particolare tipologia di vespa, oltre ad essere imputata allo sterminio delle api da miele, è un potenziale pericolo anche per i cittadini, causando reazioni allergiche conseguenti alla puntura. Nella zona di via Bologna si tratterebbe del primo avvistamento, Franca M. conclude: “Qui vicino ci sono dei giardini con tanti alberi, potrebbe esserci anche un nido”.