Giovanna, muore a 21 anni in un incidente mentre torna dal concorso per l’Arma dei Carabinieri

Un’altra tragedia della strada che questa volta si è portata via la giovanissima Giovanna Brancati, a soli 21 anni. La ragazza era andata a Roma per sostenere l’esame per entrare nell’Arma dei Carabinieri. La 21 enne era in auto sull’autostrada A1 in compagnia del suo papà, che era alla guida. Sulla via del ritorno verso la Calabria, a Ravagnese (in provincia di Reggio Calabria), si presume che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo sbattendo contro il guardrail, forse a causa di un malore. Per la giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare, mentre il papà è ricoverato ma non in pericolo di vita.