Tragedia a a Gualdo Tadino in provincia di Perugia. Eliza Stefania Peru, 30 anni, e Daniele Bordicchia, 39 anni, sono stati ritrovati senza vita questa mattina nella loro abitazione. Stando alle prime ricostruzioni, Bordicchia- vigilante di una ditta privata- avrebbe prima sparato alla sua giovane moglie e poi avrebbe rivolto l’arma contro se stesso. I fatti sarebbero avvenuti nella serata di ieri e a dare l’allarme è stata la mamma del 39enne, che non riuscendo a mettersi in contatto con il figlio, si è recata presso l’abitazione della giovane coppia. Al suo arrivo, la macabra scoperta. Daniele ed Eliza si erano sposati lo scorso maggio e nulla, anche secondo le persone più vicine alla coppia, poteva far presagire una simile tragedia.