Todde dichiarata decaduta, il generale Vannacci attacca: “Ora la Sardegna potrà liberarsi di incompetenti e scappati di casa”. Parole durissime, al limite della querela come spesso accade, quelle dell’eurodeputato della Lega : “SCIATTERIA E TERRIBILE INCOMPETENZA”»: lo riconoscono persino a sinistra, in genere abituati a negare anche l’evidenza. Con la decadenza della governatrice (M5S, PD e AVS) per le gravi irregolarità riscontrate nella rendicontazione dei fondi elettorali, la Sardegna potrà finalmente liberarsi dagli INCOMPETENTI, dagli scappati di casa e dalla sinistra che preferisce la percezione alla realtà e tornare al voto per eleggere un governatore all’altezza. Noi siamo pronti. Fortza paris!”, conclude il durissimo post di Vannacci.