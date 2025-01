Cagliari: nel quartiere di Is Mirrionis lampioni accesi h 24 da settembre, l’indignazione di una residente: ” Spreco inutile, grave mancanza di rispetto e di servizio verso i cittadini”

A Cagliari in via Is Mirrionis e via Emilia, i lampioni della luce risultano accesi h 24 dai primi di settembre. Tutta l’indignazione di una residente, Gabriella Cesaro raccontata a Casteddu Online: “Il quartiere è abbandonato a se”, “I lampioni della luce sono accesi inutilmente h 24 dai primi di settembre”, “La sera quando fa buio,

la via Gippi e la Piazza Medaglia sono prive di illuminazione, è una situazione paradossale”, “E intanto tutto il giorno si spreca” prosegue, “È un servizio che paghiamo noi utenti, non lo ritengo una cosa giusta, considerati i prezzi della corrente”, “Grave mancanza di rispetto verso i cittadini laddove poi la notte spesso e volentieri la luce viene a mancare”. “Durante il giorno non ce ne facciamo niente della parte principale di Is Mirrionis illuminata”. La risoluzione del problema spetta al comune, il quale se ne occupa direttamente, in quanto la gestione dell’illuminazione della città di Cagliari, non risulta più di competenza dell’Enel da diversi anni.