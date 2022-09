Domani Giorgia Meloni a Cagliari, divieti di sosta e stop alle auto nella zona di piazza Carmine

Cambia il traffico veicolare nella zona di piazza del Carmine. La decisione del Comune, è stata presa per garantire la sicurezza pubblica, in occasione del comizio politico di Giorgia Meloni, la leader di Fdi, che si terrà in piazza Carmine. Sono in arrivo anche restrizioni, valide da oggi e fino alle ore 24 di domani.

A partire da oggi, giovedì 1, e sino alle ore 24 di domani, venerdì 2 settembre 2022, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nel vico Malta (tra piazza Carmine e via Malta), via Crispi (tra le vie Angioy e Sassari), via Sassari (da via Roma al civico 33), piazza Carmine, via Maddalena (tra via Mameli e viale Trieste).

Dalle ore 16 alle ore 24 di domani, venerdì 2 settembre 2022, è istituito il divieto di transito veicolare nel vico Malta (tra la piazza Del Carmine e la via Malta), via Crispi (tra le vie G.M. Angioy e Sassari), via Sassari (tra le vie Roma e Mameli), piazza Del Carmine, via Maddalena (tra la via Mameli e viale Trieste).