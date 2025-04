La nostra premier Giorgia Meloni è atterrata a Washington per il bilaterale con il Presidente USA Trump.“È una premier eccezionale”, le parole con cui Trump l’ha accolta.

L’incontro si è suddiviso in due momenti: uno nella Cabinet Room (chiuso alla stampa), è un altro nello Studio Ovale, alla presenza dei reporter della Casa Bianca e i giornalisti italiani). Un incontro atteso affrontato con positività dalla Meloni già nei giorni scorsi. Tante le importanti tematiche di cui si è discusso, in primis la questione dazi e Ucraina.

“Troviamoci a metà strada”, è la proposta di Giorgia Meloni che ha invitato Trump in Italia per un incontro con l’Ue. “Sono convinta che possiamo trovare un accordo”, dice fiduciosa la premier italiana. “Non ci saranno problemi a fare un accordo con l’Ue sui dazi, non ci saranno problemi con nessuno”, avrebbe aggiunto il Presidente USA, che fa presupporre un accordo pieno fra Europa e Stati Uniti quanto prima.