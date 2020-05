Gioele e Fabio, la tragica fine dei due grandi nuotatori: muoiono insieme nello schianto dell’ultraleggero

Due grandi amici, due nuotatori professionisti: Gioele Rossetti e Fabio Lombini, giovanissimi, sono morti insieme oggi, carbonizzati nella tragica caduta di un aereo ultraleggero a Nettuno, nei pressi di Roma. Una tragedia terribile per due grandissimi amanti dello sport e soprattutto del nuoto, che praticavano a livello agonistico. I ragazzi avevano 23 e 22 anni, Fanpage.it ha raccontato oggi nei dettagli la loro storia davvero commovente, racchiusa in un collage che li ritrae insieme, finita purtroppo nel peggiore dei modi. In quella che doveva essere una bella gita nella fase due dopo il lockdown. Gioele viene descritto come un pilota oltretutto molto esperto, nonostante fosse giovanissimo: l’aereo si è fatalmente schiantato trenta secondi dopo il decollo, per i due amici non c’è stato niente da fare.