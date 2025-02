Un uomo di 78 anni, Franco Pilo, è stato trovato privo di vita nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione a Viziliu, nelle campagne adiacenti al quartiere di Li Punti, a Sassari. La scoperta è stata fatta da un vicino di casa che ha allertato il 118. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Squadra mobile della questura di Sassari, sotto la guida del dirigente Michele Mecca. Le cause del decesso risultano al momento sospette e si attende l’intervento del medico legale per determinare con certezza l’origine della morte. Nel frattempo, i tre fratelli della vittima, che condividevano la casa con lui, sono stati convocati in questura per essere ascoltati dagli inquirenti.