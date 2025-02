Non potevano di certo le polemiche e le risposte piccate anche durante questa edizione 2025 del Festival. Al centro dell’ attenzione (dalla quale in realtà non è mai andato via) torna Fedez, in gara con il brano “Battito”. Nelle scorse ore “Repubblica” ha riportato alcune intercettazioni legate all’indagine milanese “Doppia curva” (in cui è stato coinvolto anche il rapper Emis Killa, che si è ritirato dalla gara). Inoltre, non è ancora chiarita la posizione di Fedez nel pestaggio al personal trainer Iovino, rispetto al quale ha negato ogni responsabilità. Conti a riguardo è chiaro: “Non c’è alcuna violazione del regolamento. Fedez farà ciò che ritiene opportuno“. E sottolinea come per il rapper Killa nessuno gli abbia imposto non partecipare, ma che è stata una scelta di tranquillità personale del rapper. Intanto il brano di Fedez vola nelle classifiche streaming e ieri sera era nella top five provvisoria. Un momento di tensione, nella conferenza di stampa di oggi, ha riguardato le votazioni da parte della sala stampa e su come i giornalisti possano influenzare il voto finale e quindi la vittoria. Conti afferma: “Mi sembra che l’anno scorso qualcosa sia stato fatto”, riferendosi al polverone dei voti di Geolier da casa rispetto ad Angelina Mango, vincitrice della kermesse. Affermazione non affarò gradita agli addetti ai lavori presenti, subito rettificata: “Mi scuso se sono stato frainteso. Ho grande rispetto per il vostro lavoro”.

Le polemiche, a cui ormai il Festival ci ha abituati, non hanno di certo influito negativamente sugli ascolti. La seconda serata ha registrato 11,8 milioni di spettatori con uno share del 64,6%, conquistando soprattutto i giovani tra i 15 e i 24 anni. Carlo Conti commenta: “Sono moderatamente felice. Ringrazio Malgioglio, Frassica e Bianca per la splendida serata”.

Terza serata con Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini

Tre bellissime donne calcheranno il palco dell’Ariston questa sera e riserveranno sicuramente sorprese: Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. Attesissimi come super ospiti i Duran Duran, forse accompagnati sul palco dalla bassista dei Maneskin Victoria De Angelis.