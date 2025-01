Le discussioni, per gelosia soprattutto. Le liti, dice chi li conosce bene, continue. Tanto che, secondo quanto lui stesso ha raccontato, riprendeva ogni lite in video per auto tutelarsi. 27 anni lui, 18 lei, Alex e Claudia di Arzachena sono i protagonisti dell’incidente di Malta, con la ragazza che durante una lite si è buttata dal quarto piano dei un hotel, viva solo perché un telone sottostante ne ha attutito la caduta.

Alessio ora rischia di essere accusato di tentato omicidio, ma continua a ribadire la sua innocenza, a ripetere di non aver fatto del male a Claudia e soprattutto di non averla spinta. Aggiunge poi di averla trovata in piedi quando è scesa a soccorrerla dopo il volo dalla finestra, e di non aver potuto stare in ospedale con lei per ordine degli inquirenti.

Le prossime ore saranno cruciali per sciogliere gli ultimi dubbi e capire cosa sia successo davvero in quella stanza di albergo dove è stata trovata anche una bustina di cocaina.