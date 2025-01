Capoterra, pericolo a Poggio dei Pini: la strada che costeggia il lago, interessato dai lavori, è delimitata solo con una rete: oltre la recinzione c’è lo strapiombo. Polizia municipale e forestale al lavoro, sono state collocate delle transenne in attesa di una sistemazione adeguata. Automobilisti ma anche pedoni a rischio, la denuncia parte da una residente che, tramite un post social pubblico ha comunicato: ieri “con la luce del sole mi sono resa conto del rischio che corre chiunque percorra la strada vicinale santa Barbara fronte lago dove si stanno effettuando i lavori di messa in sicurezza del lago stesso.

Peccato che manchi la messa in sicurezza della strada stessa. Ho segnalato il tutto alla cooperativa e al comune, quella strada deve essere immediatamente transennata”.

“Oggi sono stati allertati la polizia forestale e la polizia locale di Capoterra, le quali sono prontamente intervenute e hanno appurato che la situazione è di grave rischio per la viabilità e per l’incolumità delle persone” spiega un gruppo di soci.

Da tempo la situazione era stata segnalata alle autorità di competenza che, nel corso del tempo, hanno provveduto installando un dissuasore per indurre gli automobilisti ad adottare una velocità moderata, “ma non è solo un problema di velocità”. Questa sera alle ore 18 “un’auto della polizia locale è ancora lì in attesa che l’impresa provveda alla messa in sicurezza, per ora accontentiamoci di alcune transenne e di un paio di segnalazioni di emergenza”.

Massima prudenza insomma, con l’auspicio che la situazione possa essere risolta tempestivamente dalle istituzioni di competenza.