Giallo del cane rubato a Quartu, esposto del proprietario in Procura: “Non si gioca coi sentimenti delle persone”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si tinge di giallo la vicenda del cane rubato a Quartu. Il proprietario dell’animale, un noto dentista cagliaritano, ha dato mandato al proprio legale Gianfrancesco Piscitelli per presentare un esposto per l’accertamento dei fatti e perseguire gli eventuali responsabili in sede penale e in quella civile.

Piscitelli è chiuso nel riserbo richiesto in questa fase dal segreto istruttorio ma lascia intendere di essere in possesso dei risultati di indagini difensive ed accertamenti in contrasto con i fatti raccontati in questi in giorni. “Propendiamo per una nostra verità che dimostreremo”, dichiara l’avvocato, “e, in caso di procedimento penale, ci costituiremo parte civile per ottenere la condanna di eventuali colpevoli e la conseguente richiesta di danni senza esitazione affinché si dia un messaggio forte e chiaro: non si gioca con le forze dell’ordine e con i sentimenti delle persone”.

Le due dog sitter avevano denunciato l’aggressione e il furto del cane da parte di un malvivente a Flumini, l’animale è stato ritrovato a Settimo e ora è nuovamente in mano ai legittimi proprietari “che con danni economici fisici e psichici”, conclude Piscitelli, “hanno interrotto le appena iniziate vacanze precipitandosi nuovamente a casa”.