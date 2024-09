Serramanna, addio all’imprenditore agricolo che per decenni ha fatto lavorare intere generazioni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Aveva scelto il centro del Medio Campidano per costruire la sua azienda ortofrutticola, un investimento non indifferente che ha contribuito ad affermare il territorio come fonte di ricchezza dei beni che la terra produce. Ma ciò che più ha segnato gli animi dei lavoratori, fissi e stagionali, è stato il suo gran cuore, la sua gentilezza e onestà, caratteristiche non scontate ma ferme e prioritarie per lui: ha dato lavoro a tanti uomini e donne che, tra fragole e carciofi, avevano una posizione lavorativa regolare e doni da parte dell’imprenditore che prestava un occhio di riguardo alla dura mansione che si svolge nei campi. Un esempio, insomma, un porto sicuro dove approdare, che ha accolto giovani e padri di famiglia per decenni e che oggi ricordano l’uomo giunto dal “continente” che ha deciso di rimanere a Serramanna sino alla fine. Domani mattina l’ultimo saluto all’uomo ben voluto da tutti.