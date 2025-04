Tragedia ad Alghero, 60enne trovato morto sugli scogli del Riservato.

La macabra scoperta nella notte, intorno alle 23. L’uomo mostrava segni di annegamento, ma le cause del decesso sono ancora da stabilire con esattezza. Non è chiaro se sia finito in acqua per un malore o in seguito ad una caduta.

Sul posto il 118.