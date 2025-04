Nuovo asfalto, segnaletica orizzontale e verticale e la sistemazione dei due ponti saranno gli interventi che daranno nuovamente la possibilità ai tanti automobilisti di percorrere le provinciali senza rischiare costantemente la vita soprattutto nelle ore notturne.

Da anni amministratori e cittadini chiedono che le importanti arterie per tutto il territorio del Medio Campidano vengano riqualificate: non si parla di innovazioni tecnologiche bensì dei basilari strumenti che permettono una ottimale visibilità e la stabilità dei pneumatici sull’asfalto senza dover dribblare buche e avvallamenti. Troppi gli incidenti avvenuti, anche mortali, che hanno riacceso i riflettori dove regna il buio pesto: la segnaletica orizzontale è completamente assente, per esempio, essenziale per chi guida al fine di non invadere la corsia opposta o uscire fuori strada.

Ecco nel dettaglio la comunicazione del Comune di Serrenti: “A seguito degli incontri con la Provincia, entro il mese dovrebbero avere inizio i lavori per la messa a norma e il nuovo asfalto della SP Serrenti-Samassi. A seguire sarà ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale della SP Serrenti-Serramanna, ed è prevista la sistemazione dei due ponti”.