Terribile scoperta in questa ore a Cannas Beccia. È stato rinvenuto il cadavere di un uomo in stato di decomposizione.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri della Compagnia di Dolianova, con il supporto della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Cagliari e di una squadra dei vigili del fuoco.

La segnalazione è giunta da un residente della zona che, percorrendo l’area a piedi, ha notato all’interno del Rio Flumineddu la presenza di un corpo. La salma, appartenente a un uomo di mezza età, è stata rinvenuta completamente nuda e in parziale stato di decomposizione, occultata dalla vegetazione.

I primissimi accertamenti sinora svolti non hanno ancora consentito di stabilire con certezza le cause del decesso. Secondo le prime verifiche, non si esclude che il corpo possa essere compatibile con quello di un 55enne residente a Monastir, la cui scomparsa era stata recentemente denunciata da un familiare presso la competente Stazione dei Carabinieri.

Le operazioni di identificazione e di repertazione sono tuttora in corso, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.