Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri delle Stazioni di Uta e Siliqua sono intervenuti con prontezza presso un’abitazione del centro, a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112. I militari hanno trovato un contesto familiare particolarmente teso: un 29enne muratore, domiciliato a Siliqua e residente a Londra, già noto alle Forze di Polizia, stava minacciando e aggredendo verbalmente i propri genitori, dopo aver danneggiato alcuni arredi della casa e l’auto della madre parcheggiata nelle vicinanze.

L’intervento dei Carabinieri è stato determinante per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. I militari, hanno messo in sicurezza i familiari, rassicurandoli e allontanandoli dal giovane che sono riusciti a contenere e a riportare alla calma.

Accertate le responsabilità, i militari hanno poi provveduto a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Cagliari per i reati di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Contestualmente, al fine di tutelare nell’immediato le persone offese, è stata applicata la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle vittime.

L’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dai Carabinieri, dovrà ora valutare gli ulteriori provvedimenti da adottare nei confronti dell’indagato.