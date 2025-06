Giallo a Carbonia: un uomo è stato trovato morto in casa. I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri per sfondare la porta di un’abitazione dopo che i vicini di casa avevano lanciato l’allarme per la mancanza di segni di vita dell’inquilino.

All’interno dell’abitazione, i pompieri hanno ritrovato il corpo senza vita dell’uomo. La polizia scientifica è stata chiamata sul posto per eseguire i rilievi e il magistrato di turno è stato informato dell’accaduto. Le cause della morte non sono state rese note.