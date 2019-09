Giacomo Lai, il barbiere capoterrese tra i parrucchieri doc del Champions Barber Cup: i sardi secondi

Grande successo per la Sardegna alla prima edizione del Champions Barber Cup svoltasi a Roma il 15 e 16 settembre scorsi: secondo posto per l’Isola. Tra i protagonisti della gara tra i 200 parrucchieri provenienti da tutta Italia(22 regioni) era presente anche una rappresentanza della regione Sardegna (50 barbieri), tra questi non poteva mancare un cittadino capoterrese, il trentaduenne Giacomo Lai, titolare di un salone a Capoterra, accompagnato dal suo staff. “Sono emozionato e soddisfatto per il risultato ottenuto (2^ posto) consapevole di aver rappresentato i colori di un’intera regione- commenta Giacomo Lai- Ringrazio in particolare gli organizzatori Omar Usai (direttore artistico per la Sardegna )e Alessio Pani, oltre ai numerosi partecipanti alla manifestazione”-conclude Lai. Grande gioia la esprimono anche gli amministratori locali per l’affermazione del loro concittadino alla kermesse nazionale tra barbieri. ” Sono molto contento del risultato conseguito da Giacomo- commenta l’assessore ai lavori pubblici Silvano Corda- tale exploit non mi stupisce in quanto dimostrava di avere talento già da bambino. Gli auguro una carriera di grandi successi”. Anche il Sindaco Francesco Dessì esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto da Giacomo Lai e dagli altri sardi:” Siamo orgogliosi di lui: un talento che porta il nome di Capoterra fuori dalla Sardegna e dà lustro ad un’ intera comunità”. A ruota i due consiglieri comunali Gianfranco Littarru e Maurino Cossu si complimentano con tutto lo staff per il memorabile risultato conseguito.