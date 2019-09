Cagliari, il sindaco Truzzu contro il writer incivile del Bastione: “Lo troveremo e pagherà lui la pulizia”. Non si placano le polemiche sullo “sfregio” del Bastione, in campo il sindaco Paolo Truzzu: “Soddisfatti di aver fatto questo schifo? Chi non ha rispetto di ciò che è di tutti, di un monumento della città, della bellezza, non ha rispetto di sè. Sarà ripulito a breve e tranquilli…. non appena troveremo il responsabile, perché lo troveremo, come minimo gli faremo pagare la pulizia”, assicura sulla sua pagina Fb il primo cittadino cagliaritano.