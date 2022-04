Getta rifiuti sotto il ponte a Villaspeciosa, il sindaco: “Spero che ti arrivino gli insulti”

Un incivile non fa notizia, due sì, soprattutto in un paese. A Villaspeciosa va in scena lo sdegno di tanti cittadini che hanno pubblicato sui social le foto di cumuli di rifiuti buttati sotto il ponte di via Scuole. Il “furbetto” di turno ha colpito ancora, ma stavolta riceve, per quanto a distanza, una risposta pubblica, decisamente piccata, del sindaco Gianluca Melis: “Stamattina ho ricevuto tutta una serie di foto e alcune chiamate da parte di cittadini che segnalano l’ennesima inciviltà compiuta ai danni dell’ambiente e del nostro agro, in questo caso parliamo del ponte di via Scuole. Mi auguro che chi ha fatto ciò abbia la possibilità di leggere queste due righe e gli arrivino gli insulti, che per pudore non posso scrivere: vi assicuro che ne ho pensato tanti”, tuona il sindaco.

“Ringrazio chi mi ha scritto e chi, come nel caso che vi allego, si è reso disponibile alla pulizia e eventuale individuazione degli incivili. Sarà mia cura raccogliere tutto e sperare si possa trovare all’interno dei bustoni qualche riferimento”. Il primo cittadino ne ha anche per un altro cafone, forse lo stesso: “Nel ponte successivo c’è un idiota che getta via resti di macellazione, stai attento e sappi che ci siamo dotati di 15 foto trappole e prima o poi vedrai ti facciamo il selfie. Mi rivolgo agli incivili, non so se vi fermerete dal fare questi scempi, sappiate, però, che l’attenzione da parte dei cittadini civili è sempre crescente e continuando così primi o poi verrete beccati”.