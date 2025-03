Completamente ubriaco vagava per la città in pieno giorno molestando i passanti e intralciando il traffico. I carabinieri della stazione di Gesturi sono intervenuti questa mattina nel centro cittadino dopo le segnalazioni su un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. Il 60enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, vagava senza meta, intralciando il traffico e disturbando i passanti con atteggiamenti molesti e urla. I militari, giunti sul posto, hanno riportato la situazione alla calma, identificato l’uomo e contestato la violazione per ubriachezza molesta.