Un improvviso smottamento del terreno ha interessato nella mattinata odierna la principale via d’accesso al centro abitato di Gesico, causando il cedimento di una porzione della sede stradale e la conseguente formazione di una voragine. L’evento, verificatosi in prossimità dell’ingresso del paese, ha reso immediatamente impraticabile il tratto interessato, determinando la parziale interruzione della viabilità.

Fortunatamente, al momento del cedimento non transitavano veicoli e non si sono registrati altri danni né ferimenti. I Carabinieri della Stazione di Gesico sono intervenuti nell’immediatezza per mettere in sicurezza l’area e interdire il passaggio, constatando la gravità del danno strutturale che ha colpito il manto asfaltato.

A causa dello smottamento, l’accesso al centro abitato risulta attualmente garantito esclusivamente attraverso la direttrice nord, percorrendo la strada che collega il paese con il vicino comune di Mandas. I militari dell’Arma sono ancora sul posto per monitorare la situazione e coordinare la viabilità, in attesa dell’intervento dei tecnici specializzati e del personale addetto alla manutenzione stradale per la valutazione dell’entità dei danni e la pianificazione dei necessari lavori di ripristino.