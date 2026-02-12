Parcheggio selvaggio davanti alle scuole, marciapiedi occupati e strisce pedonali ostruite: è questa la situazione che si ripete con frequenza in via Fais, a Cagliari, soprattutto negli orari di ingresso e uscita degli studenti. A segnalare la situazione di disagio è la nostra lettrice Francesca.

Ogni giorno diversi automobilisti, intenti ad accompagnare o riprendere i figli, sostano in modo irregolare davanti ai cancelli degli istituti, in corrispondenza dei segnali di divieto di sosta, sui marciapiedi e a ridosso degli attraversamenti pedonali. Una prassi ormai consolidata che genera forti disagi per i residenti della zona e mette a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti.

La presenza di veicoli parcheggiati in prossimità delle strisce pedonali riduce la visibilità e rende più pericoloso l’attraversamento, in particolare per i bambini. Ancora più critica la situazione per le persone con difficoltà motorie, per chi si muove con passeggini o carrozzine, spesso costrette a scendere sulla carreggiata per aggirare le auto in sosta sul marciapiede.

I residenti segnalano una problematica che si ripete quotidianamente e chiedono maggiore attenzione e controlli più frequenti da parte delle autorità competenti, affinché vengano ripristinate condizioni di sicurezza e rispetto delle regole. L’auspicio è che prevalga il senso civico, soprattutto in un contesto delicato come quello scolastico, dove la tutela dei più piccoli dovrebbe essere una priorità condivisa.