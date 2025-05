Ieri sera la comica e conduttrice sarda Geppi Cucciari è intervenuta con un monologo nel noto talent di Canale 5 “Amici” esortando ad andare votare per il Referendum dell’8 e 9 giugno sui temi del lavoro e della cittadinanza. “Nel caso del Referendum, anche non votare è una scelta” ha detto Geppi. “Però è più una questione di principio. Sotto la bandiera tricolore, talvolta, è come se ci fosse il nostro vero motto, fatti i ca**i tuoi. Se te li fai sempre e comunque, prima o poi qualcuno si farà i tuoi e deciderà al posto tuo su cose piccole, medie, grandi. Per questo, siccome siete quelli che nel futuro, siete giovani, ballerete, reciterete, siete il nostro futuro. Dite la vostra, senza paura, anche soltanto per affermare che potete farlo, che ne avete diritto. In un mondo di conoscenti e impiegati della democrazia, siate folli, siate amici”, ha concluso la comica. Qualcuno però non ha apprezzato molto il pensiero della Cucciari: “Che grandissima me*da Geppi Cucciari. Per fortuna le persone sono intelligenti e vanno contro comunisti ripuliti” ha scritto un utente su X con l’hashtag “Io non voto”

La risposta della comica di Macomer non si è fatta attendere: “A questo signore così elegante non sono piaciuta. Davvero un grande rammarico. E qui, X, mi chiedo come sia possibile. Non dico dissentire, ma farlo in questo modo vergognoso”, scrive Geppi.

Le parole di Geppi arrivano dopo la polemica scatenata dalle parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa, in linea con il “non voto”. La Russa ha ribadito la sua posizione: “Io ho detto ci penso ad andare a votare perché eravamo dentro il Senato e sono presidente del Senato, ora lo ribadisco. Ma sono sicuro che farò propaganda perché la gente se ne stia a casa”, ha affermato Teatro Niccolini di Firenze in occasione dell’evento “Spazio cultura”, organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato.