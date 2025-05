Quattro milioni di euro sono stati stanziati per la riqualificazione dell’ex cinema “Due Palme”, storico edificio di viale Regina Margherita a Cagliari. Inaugurato nel 1931 come teatro del dopolavoro, l’immobile ha svolto per decenni un ruolo centrale nella vita culturale cittadina, trasformandosi in uno dei cinema più frequentati fino alla chiusura definitiva nel 1986. Oggi, grazie a un ambizioso progetto promosso da Sardegna Ricerche e sostenuto dalla Regione, proprietaria dell’immobile, lo stabile tornerà a nuova vita come spazio polivalente dedicato a eventi culturali, musicali, mostre e conferenze. Il progetto prevede anche la valorizzazione della terrazza panoramica da 700 metri quadrati affacciata sul mare, che diventerà un punto di forza del nuovo centro culturale. L’avvio dei lavori non è imminente: secondo le stime, il cantiere potrà partire tra almeno due anni.