A Tuvumannu anche la cascata: nella strada incompiuta che si affaccia in via Castelli, una novità anima la vita oltre le transenne.

Doveva passare da Sant’Avendrace a via Cadello ma così è da tantissimi anni: abbandonata. Tra la natura che si è ripresa i suoi spazi, in questi giorni di pioggia sono spuntate pure le cascate, immortalate da Maurizio Olla, dove l’acqua scende rumorosamente e incessantemente.

La vita va avanti freneticamente, ma lì tutto si è fermato a metà: tra burocrazia e intoppi la strada è rimasta incompiuta, un cantiere infinito dove nessuno ci lavora e solo i residenti della zona osservano quel che cambia, come in questi giorni di forte maltempo.