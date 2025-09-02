Da quanto ha appreso la donna, i ragazzini sarebbero stati notati da un passante in macchina che li avrebbe ripresi verbalmente prima che scappassero.

È accaduto nei parcheggi di un supermercato, il micio è riuscito a dileguarsi dentro il cortile di una casa dove, successivamente, è stato rinvenuto morto.

Poche le informazioni disponibili, per questo motivo è stato lanciato un appello attraverso i social al fine di conoscere esattamente la dinamica dell’accaduto. Chi ha ripreso i ragazzi è stato udito chiaramente da una residente del luogo. Se fosse confermato il fatto dal cittadino di passaggio, sarebbe l’ennesimo atto di violenza inferto contro gli animali, in questo caso un gatto adulto.