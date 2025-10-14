Da qualche giorno era nell’aria questa ipotesi, visti gli ultimi avvenimenti, e nelle ultime ore è arrivata la conferma. Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, ha revocato l’incarico al suo legale Massimo Lovati.

La decisione arriva soprattutto dopo le polemiche sollevate dalle dichiarazioni rilasciate da Lovati al programma “Falsissimo” di Fabrizio Corona.

Lovati, presente da diverso tempo in molto programmi tv che si occupano di cronaca e del caso Garlasco, sperava in un epilogo differente con la famiglia Sempio, che comunicherà probabilmente venerdì il nome del nuovo legale che affiancherà Angela Taccia.

Per ora sono ancora il suo avvocato, non ho ricevuto nessuna comunicazione – alle parole del legale rilasciate qualche giorno fa al programma di canale 5 Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi – Aspettiamo. Io rimango fino a quando mi lasciano rimanere. Andrea secondo me sbaglierebbe a separarsi da me”.

Lovati è attualmente sottoposto ad un duplice provvedimento disciplinare nei suoi confronti da parte dell’Ordine degli avvocati, per il quale si è detto pronto ad uscirne vincitore.

