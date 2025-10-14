Monserrato, addio al dj Marco Corpino, il mondo della consolle in lutto: è morto a causa di un male incurabile.

Volto noto sia a Cagliari che in tutto l’hinterland, la sua prematura scomparsa ha colto di sorpresa in tanti che, in queste ore, ricordano il dj.

Tanti i messaggi di cordoglio anche da parte di amici e colleghi che con lui hanno condiviso serate spensierate, uniti dalla passione per la musica. “Oggi perdiamo soprattutto una bella persona che è andata via troppo presto”, scrive un amico.