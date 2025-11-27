Il dna ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi sarebbe compatibile con quello di Andrea Sempio. Questo emergerebbe dalle analisi effettuate dalle genetista Denise Albani, secondo la quale ci sarebbe una “piena concordanza” fra l’apotiplo Y rilevato su due unghie di Chiara nel lontano 2007 (anno in cui è avvenuto il delitto) e la linea paterna biologica di Sempio. La dottoressa Albani precisa comunque che “I profili ottenuti sono dei profili non completi”. Ciò è bastato comunque per stabilire la”piena concordanza”.

Una novità sicuramente importante che sarà valutata nella prossima udienza il 18 dicembre. La precedente perizia effettuata dal dottor De Stefano aveva infatti considerato quella traccia di dna non utilizzabile ai fini delle indagini.

Foto del nostro partner QN