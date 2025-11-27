Viale Diaz, i lavori per la realizzazione della metro proprio non vanno d’accordo con i tubi dell’acqua: nuovo colpo “di martello pneumatico” ai danni della condotta idrica appena riparata, ristoratori a caccia dei clienti per avvisarli che i locali, ancora una volta, non apriranno per mancanza di acqua.

“Ci scusiamo per il disagio, ennesima giornata di lavoro persa, hanno rotto un altro tubo”: un duro colpo per i commercianti della via che senza acqua non possono lavorare. In particolar modo i ristoratori che, esasperati, devono raggiungere telefonicamente chi aveva prenotato per pranzo. È accaduto stamattina, “alle 11,20 ci hanno detto che era risolto e invece no. Siamo senza acqua” spiega un commerciante.

Solo a 10 giorni fa risalgono gli ultimi disagi: una condotta divelta per sbaglio e altre due perdite, nei giorni successivi, in seguito alla pressione dell’acqua una volta immessa nella condotta. Gli operatori della via sperano che il danno venga risolto in tempi rapidi.