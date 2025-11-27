È un caso particolare quello di Angelo Sfuggiti, 70 anni, ex pizzaiolo di Fano. L’uomo è stato condannato a 10 anni e 4 mesi per aver ucciso con un foulard la moglie Rita Talamelli il 20 novembre 2023. Il pm della Corte d’Assise ha riconosciuto infatti le attenuanti di provocazione e vessazioni continue su danni di Sfuggiti da parte della vittima. Stando a quanto emerso il 70enne avrebbe subìto anni di violenze anche psicologiche, che hanno minato la serenità di tutta la famiglia. La donna avrebbe anche tentato di colpire con un coltello uno dei figli. Sfuggiti era inoltre caduto in una profonda depressione che lo hanno portato a dover assumere antidepressivi. Sfuggiti inoltre non voleva che la moglie finisse in carcere, poi l’ultima drammatica lite.