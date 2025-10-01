Dopo il brutto infortunio al ginocchio di sabato sera durante con l’Inter, è lo stesso Andrea Belotti a rassicurare i tifosi sulla riuscita dell’operazione. “Il primo mattoncino è stato messo e adesso bisogna lavorare senza sosta per continuare a costruire”, scrive sui social l’attaccante rossoblù.

“In questo momento che mi ha messo a dura prova è stato importante per me sentire il vostro affetto.

Ci tengo a ringraziare tutte quelle persone che hanno avuto un pensiero per me, il Cagliari Calcio e tutti i tifosi per la loro vicinanza e grazie anche alle squadre nelle quali ho giocato per avermi dedicato un augurio. A mia moglie e alle mie figlie che hanno voluto esserci, a ogni costo, in questo momento difficile e che mi hanno dato la forza per risollevarmi e per andare avanti”. E conclude con un messaggio di speranza: “Ci rivediamo in campo”.

Un momento delicato per il Gallo che purtroppo potrebbe stare in panchina per molto tempo prima di recuperare perfettamente la forma.