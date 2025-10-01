Guidare a Cagliari, insomma, è diventato un problema: basta una collisione anche di lieve entità per stravolgere il traffico, bloccare decine di automobilisti in coda e senza vie di fuga: una situazione critica che mette a dura prova un pò tutti e la colpa non è delle strade bensì dalla guida irresponsabile di chi non rispetta anche le più semplici norme stradali.Le statistiche, infatti, parlano chiaro: i dati diffusi evidenziano come la guida distratta dal cellulare sia la principale causa di impatti, anche con tragiche conseguenze. Precedenze mancate, manovre azzardate e alta velocità, anche dove proprio non si può, seguono a ruota.Eppure basterebbe solo un pò più di attenzione e prudenza quando si è alla guida per evitare conseguenze anche serie per se stessi e gli altri.