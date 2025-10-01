Cagliari, ennesimo incidente stradale, in piazza Kennedy crash tra due veicoli in corsa: traffico rallentato e nuovo ingorgo per gli automobilisti.
Nessun ferito, per fortuna, solo disagi per i tanti che, di rientro dal lavoro, hanno dovuto attendere in fila prima di riprendere il percorso.
Una giornata da bollino rosso iniziata male con due incidenti stradali lungo la Ss 195 e proseguita con quelli in viale Merello, lungo l’asse mediano e la Ss 554. Il risultato? Il caos.
Ritardi per gli studenti, per i lavoratori, per tutti coloro che si sono ritrovati imbottigliati nel traffico anche per ore. “Ovunque ti giri c’è un incidente” esprime un cittadino.
Guidare a Cagliari, insomma, è diventato un problema: basta una collisione anche di lieve entità per stravolgere il traffico, bloccare decine di automobilisti in coda e senza vie di fuga: una situazione critica che mette a dura prova un pò tutti e la colpa non è delle strade bensì dalla guida irresponsabile di chi non rispetta anche le più semplici norme stradali.
Le statistiche, infatti, parlano chiaro: i dati diffusi evidenziano come la guida distratta dal cellulare sia la principale causa di impatti, anche con tragiche conseguenze. Precedenze mancate, manovre azzardate e alta velocità, anche dove proprio non si può, seguono a ruota.
Eppure basterebbe solo un pò più di attenzione e prudenza quando si è alla guida per evitare conseguenze anche serie per se stessi e gli altri.
