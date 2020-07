Furto tra i banchi della chiesa a Siniscola: denunciati sei giovani, due sono minorenni

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Siniscola hanno denunciato sei giovani, due di questi minorenni, per furto aggravato in concorso. Hanno approfittato di un attimo di distrazione dell’ignara vittima all’interno della Chiesa parrocchiale de “la Caletta” per trafugarle la borsa contenente denaro, documenti e vari effetti personali.

Dopo la denuncia della donna sono state avviate le indagini che hanno consentito in breve tempo di ricostruire il percorso dei giovani all’interno della frazione. La testimonianza di diversi testimoni, l’acquisizione di varie immagini di videosorveglianza in punti chiave e il tracciamento delle spese in alcuni esercizi commerciali hanno fornito i necessari riscontri.